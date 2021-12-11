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7/24 Dinle A Spor Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..." /11.12.2021
Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..." /11.12.2021

Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..." /11.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..." /11.12.2021

A Spor 02:09
02

G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

A Spor 01:23
03

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

A Spor 01:00
04

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

A Spor 01:29
05

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
06

Yedlin takımda kalacak mı? "Oyuncu cephesi..." /08.12.2021

A Spor 00:36
07

Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..." /06.12.2021

A Spor 01:10
08

Pereira Konferans Ligi'ni ciddiye alacak mı? /10.12.2021

A Spor 01:20
09

Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler /02.12.2021

A Spor 01:33
10

Dortmund Beşiktaş maçı için İstanbul'da! /14.09.2021

A Spor 08:58

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