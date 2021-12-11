Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..." /11.12.2021

Beşiktaşta teknik direktör arayışı devam ediyor. Birçok ismin konuşulduğu siyah beyazlı ekipte Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Fariolinin de ismi gündemde. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Farioliyi değerlendirdi. Kınalı, Francesco Farioli ismi çok geçiyor ama Fenerbahçe ve Beşiktaş için yeterli düzeyde değil. Kendi oyununda ısrar etmesi saygı değer bir şey. Orta ve uzun vadede başarılı bir hoca olur ama şu anda Fenerbahçe ve Beşiktaş için yeterli değil. dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri BJK - FB spor haberi