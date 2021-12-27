Farioli Terim'in yardımcısı olacak mı? /27.12.2021

Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyasporu evinde 2-0 mağlup etti. Tribünlerde Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Francesco Farioli de yer aldı. Maçı yakından takip eden İtalyan teknik direktörün adı Terimin ekibi ile anılıyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Farioliyi değerlendirdi. Akcan, Fatih Terim sıcak bakmıyorsa böyle bir hamle olmayacak anlamına gelir. Fatih hoca isterse tüm yardımcılarını yabancı olarak seçebilir ama Türkiyede de çok iyi yardımcı hocalar var. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi