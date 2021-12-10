Farke ile anlaşabilecek mi? İşte Kartal'ın teklifi! /10.12.2021

Beşiktaşta teknik direktör arayışı sürüyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok isimle görüşen siyah beyazlı ekip, Daniel Farkede karar kıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Farkeye yapılan teklifi açıkladı. Şahinoğlu, Farke ile görüşmeler olumlu başladı. Beşiktaşın belli bir bütçesi var ve teknik direktör seçimini buna göre değerlendirecek. Daniel Farkeye 1.2 milyon Euroluk bir teklif yapıldı. Ekibine ise 800 bin Euro. Farke, Norwich Cityden dolayı az bütçeyle çalışmayı bilen birisi. Beşiktaş dar bütçeyle çalışmayı bilen birisini arıyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi