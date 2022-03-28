"Fatih hoca ile devam edilseydi..." /28.03.2022

Galatasaray olağanüstü seçime gidiyor. Yapılan genel kurulda Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi ve 30 Nisanda yapılacak seçim ile yeni bir yönetim Galatasarayın başına gelecek. Kongrede Fatih Terimin de katılıp konuşması bekleniyordu ancak Terim katılmadı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan durumu açıkladı. Uzundurukan, Fatih hoca sessiz kaldı ama ileride konuşacaktı. Doğru olanı yaptı. İşin politik tarafına girmedi kongreye gelerek. Eğer Burak Elmas, Fatih Terim ile devam etseydi ibra edilirdi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi