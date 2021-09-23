"Fatih hoca yıllardır Ocak'ı ve Haziran'ı işaret ediyor." /23.09.2021

ASpor

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanından 3-0'lık yenilgi alan Galatasaray'da eleştiriler devam ediyor. Spor Ajansı programında Fatih Terim'i eleştiren Serkan Korkmaz "Fatih hoca yıllardır Ocak'ı ve Haziran'ı işaret ediyor. Başka hocalar bunu yapmıyor." Ayrıca Serkan Korkmaz Galatasaray'ın ilk 11'ini "Van Aanholt, Nelsson ve Muslera dışında takımın hepsi yedek." ifadeleri ile değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)