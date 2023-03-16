Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonsporda, teknik direktör Abdullah Avcının istifası sonrası yerine kimin geleceği merak ediliyor. Bordo-mavililer için adı geçen isimlerden biri de, şu anda İstanbulsporun teknik direktörlüğünü yapan Fatih Tekkeydi. 45 yaşındaki çalıştırıcı A Spora özel açıklamalarda bulundu ve konuya açıklık getirdi. Tekke, Trabzonsporda teknik direktör olarak yuvama dönme isteğimi herkes biliyor. Benimle ilgili olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Eğer öyle bir teklif durumu olursa o işler kolay ama şu an için öyle bir gündem yok. ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri TS spor haberi