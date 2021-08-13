Fatih Terim galibiyetin ardından konuştu! /13.08.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı ve play-off'a yükseldi. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti ve "Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor." dedi. İşte açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)