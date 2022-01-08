"Fatih Terim gönderilirse mayısta seçime gidilir!" /08.01.2022

Galatasaray evinde Süper Ligin 20. haftasında Giresunsporu konuk edecek. Öncesinde yönetim ile Fatih Terim arasında geçen fikir ayrılıkları, bazı çatırdamalar yarattı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Giresunspor maçı öncesinde son durumu değerlendirdi. Dindar, Galatasarayda Fatih Terimin görevine son verilirse mayısta seçime gidilir. Mart ayında Mali Kongre olur. Mayıs ayında ise seçim olur çünkü bu akşam Galatasaray sahasında Giresunspora kaybederse bu olaylar olacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi