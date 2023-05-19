Galatasarayın eski teknik direktörü Fatih Terim, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinin temel atma töreninde konuştu. Terim, Floryaya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaraya hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Floryadan çok daha güzel olacak. Böyle kazandırılacak her tesis, ülkemize yapılacak en büyük hizmettir dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi