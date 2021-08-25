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7/24 Dinle ASpor Fatih Terim'den ayrılık ve transfer müjdesi! /25.08.2021
ASpor

Fatih Terim'den ayrılık ve transfer müjdesi! /25.08.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray-Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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