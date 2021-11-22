Fatih Terim'in tercihleri eleştirildi! "O isimle başlaması hataydı" /22.11.2021

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçeye 2-1 mağlup oldu. Hafta başından bu yana forvete kimi koyacağı merak edilen Fatih Terimin Halil Dervişoğlu ile başlaması, eleştirilerin odağı oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terimin tercihini değerlendirdi. Özcan, Hakemden önce Fatih Terimin tercihleri bu sonucu getirdi. Halil ile başlaması bir hataydı. Halil 70 dakika sahada kaldı.bu süre boyunca pozisyona giremedi ama Diagne 20 dakikada gol attı ve VARdan döndü ayrıca 1 net pozisyonu var. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi