F.Bahçe 14 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna kattı! /15.12.2021

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programında Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Kul, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia takıma katıldı. Beşiktaş derbisinin kadrosunda olacaklar. İlk 11de bile başlama ihtimalleri var dedi. Kul ayrıca, sarı lacivertlilerin, 14 yaşındaki genç yetenek Isak Vuralı kadrosuna kattığını açıkladı. Kul, Isak, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi. Barcelona, Isak transferinden dolayı ceza alıyordu, Benficanın da transfer ettiği bir isimdi ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi