F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızın kulübüyle fesih işlemlerine başladı! /09.08.2021

ASpor

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son bilgileri aktardı. Kul, "Fenerbahçe, Kolasinac ile her konuda anlaşma sağladı. Kolasinac, İstanbul'a gelip Mesut Özil ile oynamayı çok istiyor. Fenerbahçe, oyuncu için bonservis ödemek istemiyor. Kolasinac'ın alacaklarına karşılık bonservisini eline alma durumu var. Arsenal ile fesih işlemleri sürüyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)