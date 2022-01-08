F.Bahçe ile adı anılan Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan ayrıldı! /08.01.2022

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Joachim Löwü ikna etmeye çalışıyor. Ancak sarı lacivertli kulüp Löw dışında da birçok isimle görüşüyor. Adı Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guoandan ayrıldı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu aktardı. Kul, Bilicin ayrılışı Fenerbahçe ile alakalı değil. Löw, Jesus gibi isimler daha ön planda. Özellikle Löw ile anlaşmaya çalışıyor Fenerbahçe ama olmazsa Bilic ile tekrar görüşülecek. Ayrıca Bilicin ayrılması da Fenerbahçe adına iyi oldu. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi