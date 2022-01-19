F.Bahçe kazandı ama tatmin etmedi! "Süre uzadıkça..." /19.01.2022

Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altayı 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sarı lacivertli ekibi eleştirdi. Domaç, Fenerbahçe ilk 10 dakikada ikinci topları alarak başladı ama oyunun süresi uzadıkça gevşeme oldu. İkinci yarının başında tekrar toparladı. Santrafor bölgesinde Serdar Dursun Topu ceza sahasına atın demeli. Genel anlamda oyunun içinde kopuk bir Fenerbahçe var. İkinci yarının başında da iyi başlayan Fenerbahçe 15 dakika sonra oyundan koptu. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi