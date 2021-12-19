F.Bahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! /19.12.2021

Süper Ligin 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi. Dev derbi 2-2 berabere tamamlandı. Maçın 12. dakikasında Beşiktaşlı Cyle Larin ve Fenerbahçeli Diego Rossi arasında yaşanan pozisyonda top Larinin eline çarptı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti. VAR, Aydınusu pozisyonu izlemesi için çağırmadı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, İki futbolcu mücadeleye çıkıyor. Rossi kafayla topu aşırtmak istiyor ve top yakın mesafeden Larinin koluna geliyor. Yakın mesafeden bir şey yapamazsın. dedi. | Fenerbahçe-Beşiktaş haberleri FB-BJK spor haberi