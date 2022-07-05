F.Bahçe Willian Arao için harekete geçti! /05.07.2022

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Moru kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön libero takviyesi için harekete geçti. Kanarya, 31 Aralık 2023te Flamengo ile sözleşmesi bitecek Willian Arao için girişimlere başladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Fenerbahçe Flamengonun kapısını çaldı. Flamengo Başkanıyla konuştuk, Teklifi değerlendireceğiz ama 13 Temmuzdan önce hiçbir kulübe gitmesi mümkün değil dedi. O tarihte Brezilya Kupasında önemli bir maçları olacak. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri FB spor haberi