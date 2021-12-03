F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! /03.12.2021

Fenerbahçe Yöneticisi Emir Yolaç, Ziraat Türkiye Kupasındaki Afjet Afyonspor eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Yolaç, Her kulvarda her kupaya talibiz. Afyonsporu ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Rakibimizle centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ederim. dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi Yolaç, Her kulvarda her kupaya talibiz. Afyonsporu ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Rakibimizle centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ederim. dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi