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7/24 Dinle ASpor F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! /03.12.2021
F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! /03.12.2021

F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! /03.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! /03.12.2021

ASpor 00:35
02

"G.Saray'ın bu oyunu lige göre değil" /27.11.2021

ASpor 01:27
03

Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler /02.12.2021

ASpor 01:33
04

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

ASpor 01:29
05

Flaş Mesut Özil sözleri! "Performans yaşı geçti" /30.11.2021

ASpor 00:57
06

Olay yorum! "Fatih Terim lige havlu atmış" /29.11.2021

ASpor 02:27
07

Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." /22.11.2021

ASpor 00:52
08

Yalçın ile yollar ayrılıyor mu? "Hocayı tüketen şey..." /28.11.2021

ASpor 01:13
09

G.Saray'ın şampiyonluk şansı var mı? Canlı yayında yorumladı /23.11.2021

ASpor 01:13
10

Pereira'yı böyle eleştirdi! "Neden bunu yaptın?" /26.11.2021

ASpor 01:08

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