F.Bahçe yönetimine flaş sözler! "Hocaları tükettiniz" /30.04.2022

Fenerbahçede teknik direktör belirsizliğinde sona yaklaşıldı. Jorge Jesus ile görüşen sarı lacivertli takım Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor. Mevcut teknik direktör İsmail Kartalın kusursuza yakın gidişatı ise dikkat çekiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç konu hakkında Fenerbahçe yönetimini eleştirdi. Uluç, Aykut Kocamanı gönderdiniz. Emre Belözoğlunu gönderdiniz. İsmail Kartalı da gönderirseniz hoca kalmayacak. Fenerbahçeli hocaları tüketeceksiniz. Önceliği Fenerbahçe olan hocalar kalmayacak. Yönetimin acilen bir şey yapması lazım. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi