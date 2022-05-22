F.Bahçe'de flaş santrfor benzetmesi! "Benzema ve Gignac türü..." /22.05.2022

Fenerbahçede santrfor arayışları sürüyor. Hücum hattından Serdar Dursun dışında istediği verimi alamayan sarı lacivertli ekip kaliteli bir isim ile golcü eksikliğini kapatmanın peşinde. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı örnek forvetleri sıraladı. Kınalı, Sakatlıklarından ötürü çok göremesek bile Fenerbahçenin sahip olduğu ligin üstünde bir santrfor Valencia. Önüne de Benzema veya Gignac türü bir santrfor koyarsan iş yapar. Fenerbahçe kaldığı yerden devam eder. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi