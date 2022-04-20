F.Bahçe'de İsak Vural rüzgarı! /20.04.2022

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle aralarında dostluk maçı düzenlediler. Ülker Stadyumunda hazırlık maçını sarı lacivertli kulüp 1-0 kazandı. Maçın 75. dakikasında Arda Güler oyundan çıkarken yerine 15 yaşındaki İsak Vural dahil oldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Vuralı yorumladı. Şahinoğlu, Çok yetenekli bir oyuncu olduğu zaten önceki kulüplerinden görünüyor. Geleceğinin parlak ve potansiyeli olduğu görünüyor. 15 yaşındaki bir oyuncu için ilk maçında gayet iyi bir performans sergiledi. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi