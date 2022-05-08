F.Bahçe'de Jesus zirvesi! /08.05.2022

Gelecek sezon için teknik direktör arayışına giren Fenerbahçede gözler Jorge Jesusa çevrildi. Başkan Ali Koç yarın Portekizde Jorge Jesus ile ikinci kez görüşecek. Detayları A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Jorge Jesusun Flamengo beklentisi vardı. Başkan Ali Koç ile görüşmesinden sonra Rio de Janerioya gitmişti. Ancak Flamengo defteri kapandı. Sabah saatlerinde Başkan Ali Koç Portekize gidecek ve Jorge Jesus ile görüşecek. İkinci görüşmede iş tamamlanabilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi