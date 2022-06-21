F.Bahçe'de Mesut krizi! "Boşanmaya doğru gidiyor" /21.06.2022

Fenerbahçenin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, yeni sezon kampına dahil edilmemişti. Türk asıllı Alman oyuncunun kız kardeşinin düğününde oynaması taraftarlarca tepki çekerken; yıldız isim sosyal medya hesaplarından F.Bahçeyi takipten çıkardı. Yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, İplerin koptuğunu zaten biliyorduk, bu iş boşanmaya doğru gidiyor. Anlaşmalı mı yoksa nafakalı boşanma mı olacak? Belli ki yollar ayrılmış, futbolu bırakma noktasına gelmiş. şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi