F.Bahçe'de o yıldız ile yollar ayrılıyor mu? /01.03.2022

Süper Ligde şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe son 3 maçını kazanarak gelecek sezon Avrupa Kupalarına gitmenin hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli ekip diğer yandan bazı isimlerle de devam etmeyecek. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Diego Rossinin Fenerbahçe geleceğini açıkladı. Kul, Rossinin Fenerbahçede devam etme ihtimali çok düşük. Oyuncu iyi performans gösteremedi ve 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Bu bedel çok yüksek bulunuyor. Gelecek sezon Fenerbahçede devam etme ihtimalini çok düşük görüyorum. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi