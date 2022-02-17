F.Bahçe'de son durum! O isim kadroda /17.02.2022

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Pragı evinde konuk edecek Fenerbahçede önemli gelişmeler yaşanıyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu aktardı. Kul, İrfan Can Kahveci, Luis Gustavo ve Filip Novak sakatlıklarından ötürü kadroda yer almayacaklar. Mesut Özil 2 gün önce takımla çalışmalara başlamıştı. Bu maçta geniş kadroda yer alabilir. Serdar Dursun ve Ozan Tufan da dün takımla birlikte çalışmışlardı. Bu maçta kadroda yer alacaklar. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi