F.Bahçe'de transfer harekatı! "O bölgeler eksik" /04.01.2022

Fenerbahçede transfer harekatı sürüyor. Ocak ayı transfer dönemi başlamadan önce girişimlerini sürdüren sarı lacivertli kulüp teknik direktör arayışlarına da ayrıca devam ediyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Fenerbahçedeki son durumu değerlendirdi. Akcan, Fenerbahçenin sağ ve sol bek ihtiyacı var. Orta sahada büyük bir yığılma var. Forvetlere baktığımızda Valencia, Berisha ve Serdar Dursunun yanına bir forvet daha alınabilir. Son vuruşları iyi olan birisi lazım. dedi. | Fenerbahçe Haberleri FB spor haberleri