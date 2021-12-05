F.Bahçe'de yıldızlar nerede? "Bu isimler yok" /05.12.2021

Fenerbahçede kadro istikrarsızlığı devam ediyor. Teknik Direktör Vitor Pereiranın maçlarda kullandığı düzenli 11inin olmaması dışında bazı isimlere de şans vermemesi kafalarda soru işareti bırakıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu isimleri teker teker sayarak tepki gösterdi. Uluçun tepkisi Sakatlıkları ve cezaları anlarım ama Nazım Sangare, geçen sezonun yıldız ismi Pelkas, Bordeauxnun elinden alınan Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Fatih ve Szalai nerede? Neler oluyor Fenerbahçede? şeklinde oldu. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi