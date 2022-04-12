F.Bahçe'de zorlu hoca kararı! Kaynar yorumladı /12.04.2022

Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim konusunda belirsizlik yaşayan Fenerbahçede birçok aday var. Koltukta oturan İsmail Kartalın performansı göz kamaştırırken diğer yandan da Jorge Jesus ve Joachim Löw gibi isimler de gündeme geliyor. Duayen yorumcu Erol Kaynar konuyu A Spor ekranında değerlendirdi. Kaynar, Ali Koçun işi zor. Fenerbahçenin toparlamasını kimse beklemiyordu. Fenerbahçenin İsmail Kartal ile beraber ciddi bir yükselişi var. Sezon sonu hoca seçiminde Ali Koça Allah kolaylık versin. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi