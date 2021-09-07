F.Bahçe'deki ayrılığı açıkladı! İmza tarihi... /07.09.2021

ASpor

Spor yorumcusu Salim Manav, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Manav, "Sarı lacivertlilerde yeni transfer Steven Caulker'ı, Teknik Direktör Vitor Pereira kadroda düşünmedi. İngiliz oyuncu da Kayserispor ve Gaziantep FK ile görüştü. Son tercihi Gaizantep oldu. Burdaki kilit rol de Erol Bulut. Caulker eski Alanyaspor'dan eski hocasıyla çalışmak istedi. Gaziantep bu transferi bitirmeye çok yakın. Bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)