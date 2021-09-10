F.Bahçe'deki flaş gerçeği açıkladı! /10.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Karaman, "Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat etmesi gereken konu sakatlıklar. 3 haftada toplam 8 sakatlık yaşandı. Bunların birçoğu da darbe olmadan yaşandı. Bu durum bir şeylerin kontrol altına alınmadığının göstergesi. Demek ki gerekli ölçümler yapılmıyor. Bu da sakatlıkların en büyük sebebi" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)