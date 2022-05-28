F.Bahçeli isim için sert sözler! "Reklam yıldızı" /28.05.2022

Fenerbahçede Mesut Özil krizi sürüyor. Uzun zamandır takımdan yoksun kalan yıldız isim çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Başkan Ali Koç ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Mesutun takıma katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Mesut Özil hakkında konuştu. Zeybek, Mesut ve Ozanın bu takıma dönmesini istemem. Hiçbir futbolcuya bu kadar şans verilmedi. 2,5 aydır ciddi çalışmıyor. Endonezyada görüyoruz kendisini. Kafasında reklam yıldızı imajı oluşturuyor gibi duruyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi