F.Bahçeli isme büyük övgü! "Bütün Avrupa basını konuşur" /09.12.2021

UEFA Avrupa Ligine veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, son maçını Eintracht Frankfurt karşısında oynayacak. Alman ekibini evinde ağırlayacak sarı lacivertli ekibimizin nasıl bir kadro ile çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bir isme dikkat çekti. Çorlu, Bu maçta Pereira ister rotasyon yapsın, ister tam kadro çıksan ama Arda Güleri oynatsın. Böylesine önemli bir maçta iddian yok ve Ardayı oynatman gerekir. Ardalı bir galibiyeti bütün Avrupa basını konuşur. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor Haberi