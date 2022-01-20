F.Bahçeli isme dikkat çekti! "Torpilli deniyordu" /20.01.2022

Fenerbahçede Miguel Cresponun performansı dikkat çekiyor. Sezon başında beklendiği seviyede başlayamamasına karşın yakaladığı istikrar ile yükselişe geçen Portekizli oyuncu, sarı lacivertlilerin en iyi isimlerinden birisi haline geldi. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Crepoya değindi. Dindar, Cresponun Portekiz 2. Liginden buralara layık görülmesi torpilden dolayı deniyordu. Yenilen golde de belki hatası olmuş olabilir ama sevinç gösterisinin Fenerbahçeli oyunculara ilham olmalı. Birçok Fenerbahçeli oyuncu kapasitesinin altında. Ancak Crespo kapasitesini sürekli zorluyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi