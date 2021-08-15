F.Bahçeli ismi bu sözlerle değerlendirdi! "Sezonda 5 hata yazarım" /15.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi Transfer programında Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı. Domaç, sarı lacivertlilerin savunma kurgusuyla ilgili olarak, "Marcel Tisserand'a sezonda 5 hata yazarım. Penaltı dahil, ceza sahasında hata yapmaya çok müsait. Ağır bir oyuncu ve bireysel hataya açık. Adana Demirspor'un çok hareketli ve çabuk futbolcuları var" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)