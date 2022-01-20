F:Bahçeli oyunculara sert eleştiri! "Kıyametin kopması gerekiyor" /20.01.2022

Fenerbahçeden hakem açıklaması geldi. Süper Ligin 22. haftasında Altayı evinde 2-1 mağlup eden sarı lacivertli ekipten hakem performansı hakkında açıklama geldi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç açıklamayı değerlendirdi. Uluç, Fenerbahçenin Karagümrük maçında çok daha sert hakem açıklaması gerekirdi. Hakem o maçta golü vermedi. Sonrasında Fenerbahçeli oyuncuların beyanlarına göre hakem Rakibiniz zaten 9 kişi dedi. Kıyametin burada kopması gerekiyor. Fenerbahçe puan kaybetti. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi