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7/24 Dinle ASpor F.Bahçeli oyuncuya flaş sözler! "Kapalı kutu..." /07.11.2021
F.Bahçeli oyuncuya flaş sözler! "Kapalı kutu..." /07.11.2021

F.Bahçeli oyuncuya flaş sözler! "Kapalı kutu..." /07.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

F.Bahçeli oyuncuya flaş sözler! "Kapalı kutu..." /07.11.2021

ASpor 00:48
02

Vitor Pereira'dan istifa sözleri! /07.11.2021

ASpor 19:32
03

F.Bahçe'nin penaltısı tekrarlanmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! /07.11.2021

ASpor 02:30
04

Fenerbahçe taraftarından büyük tepki! "Yönetim istifa" /07.11.2021

ASpor 02:33
05

Toroğlu'dan flaş yorum! "Terim'in yanında adam yok" /07.11.2021

ASpor 02:11
06

Toroğlu'dan G.Saray eleştirisi! "Ben olsam oyundan alırım" /07.11.2021

ASpor 00:34
07

Fenerbahçe için flaş Gustavo yorumu! Vazgeçilmez mi el freni mi? /07.11.2021

ASpor 00:55
08

İstabulspor teknik direktörü Korkmaz A Spor'a katıldı! "Golü sindiremedim" /07.11.2021

ASpor 02:35
09

Beşiktaş için kritik istatistik! "Ağır maçlarda..." /07.11.2021

ASpor 00:48

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