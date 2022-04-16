F.Bahçeli yıldızlara şok eleştiri! /16.04.2022

Fenerbahçede İsmail Kartalın gelişi ile birçok oyuncunun performansı yükseldi. Ancak takımın yıldız isimleri beklenenin uzağında kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, yıldız isimleri eleştirdi. Uluç, Fenerbahçede yıldız isimler İsmail Kartal ile süre bulamamaya başladı. Son dönemde gösterdikleri performanslar ile Kartalın gözünden düşen isimleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç eleştirdi. Uluç, Tisserand, Sosa, Gustavo, Mesut Özil ve Valencia oynamıyor. Oyuncuların kariyerleri değil performansları oynuyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi