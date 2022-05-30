F.Bahçe'nin Abdülkerim ilgisi büyüyor! /30.05.2022

Fenerbahçe stoper takviyesini Konyaspordan yapmak istiyor. Gösterdiği performans ile sezona damga vuran Abdülkerim Bardakçı yaz transfer döneminde Konyaspordan ayrılabilir. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Fenerbahçenin Abdülkerim Bardakçıya olan ilgisi hakkında konuştu. Akcan, Fenerbahçe, 4 büyükler arasında en az stoper transferine ihtiyaç duyan takım. Süper Ligde sezon boyunca kullanabileceğiniz 3 tane kaliteli stoperi var. Bu 3 iyi stopere rağmen Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyorsa Fenerbahçenin şampiyonluk hedefine ulaşmak için dördüncü stoperi de kaliteli bir transfer ile tamamlamak istiyor. Defansif yönde başarılı olduğu kadar hücuma da desteği iyi derecede var. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi