F.Bahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..." /20.11.2021

Fenerbahçe, Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Dev derbi öncesinde A Spor yorumcusu Taner Karaman, sarı lacivertli ekibin kötü gidişatının sorumlusunu açıkladı. Karaman, Futbol yemek tarifi gibidir. Mesut Özilin katacağı lezzet farklıdır. Başka bir oyuncunun katacağı lezzet farklıdır. Yönetim, Vitor Pereiranın yapacağı yemekte Pereiranın istediği malzemeleri almasına rağmen sonuç kötü. Burada sorumlu Vitor Pereiradır. Tam tersi durumda malzemeleri yönetim aldıysa, o zaman sorumlu yönetimdir ama sunduğu malzemelerin alınmamasına rağmen teklifi kabul edip geldiyse eğer sorumlu yine Pereira. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi