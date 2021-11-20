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7/24 Dinle ASpor F.Bahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..." /20.11.2021
F.Bahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..." /20.11.2021

F.Bahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..." /20.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

F.Bahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..." /20.11.2021

ASpor 00:57
02

G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var /16.11.2021

ASpor 01:17
03

Canlı yayında açıkladı! Visca Trabzonspor'a geliyor mu? /14.11.2021

ASpor 01:01
04

G.Saray'a hücum önerisi! "Derbide can yakarlar" /18.11.2021

ASpor 00:59
05

G.Saray'ın gözü bu 3 isimde! Terim'in isteği gerçekleşiyor /11.11.2021

ASpor 01:05
06

Derbide sürpriz değişiklik! Morutan ve Feghouli... /19.11.2021

ASpor 00:48
07

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe geleceği belli oluyor! "Derbiyi kaybederse..." /15.11.2021

ASpor 01:08
08

Derbide forvet kim olacak? "Yüzde 51 ihtimalle..." /17.11.2021

ASpor 01:16
09

G.Saray 3 yıldızından yoksun! 20 Ocak'a kadar... /13.11.2021

ASpor 01:25
10

Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" /09.11.2021

ASpor 00:36

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