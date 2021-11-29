F.Bahçe'nin otobüsüne saldırı! /29.11.2021

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Göztepeye konuk olacak Fenerbahçenin takım otobüsüne saldırı düzenlendi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi