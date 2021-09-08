F.Bahçe'ye övgü dolu sözler! "Oynadığı oyundan zevk alıyorlar" /08.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Fenerbahçe, disiplin altında oynadığı oyundan zevk alıyor. Gol de yemiyorlar ve bir şekilde problemi çözüyorlar. Geçen seneki Beşiktaş'ı şampiyon yapan unsur da disiplindi. Pereira da bunun sinyallerini veriyor" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)