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7/24 Dinle ASpor F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..." /06.12.2021
F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..." /06.12.2021

F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..." /06.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..." /06.12.2021

ASpor 01:26
02

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

ASpor 01:29
03

G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

ASpor 01:23
04

Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler /02.12.2021

ASpor 01:33
05

"G.Saray'ın bu oyunu lige göre değil" /27.11.2021

ASpor 01:27
06

Flaş Mesut Özil sözleri! "Performans yaşı geçti" /30.11.2021

ASpor 00:57
07

Beşiktaş Paşa'da puan kaybetti! Sorumluları açıkladı /04.12.2021

ASpor 01:25
08

Olay yorum! "Fatih Terim lige havlu atmış" /29.11.2021

ASpor 02:27
09

Pereira'yı böyle eleştirdi! "Neden bunu yaptın?" /26.11.2021

ASpor 01:08
10

Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..." /06.12.2021

ASpor 01:10

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