F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..." /06.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Çaykur Rizesporu 4-0lık farklı bir skorla mağlup etti. Sezonun en farklı galibiyetini alan sarı lacivertli ekibi A Spor yorumcusu Taner Karaman, oyun üzerinde yapılan hataları anlattı. Karaman, Fenerbahçe 100 ikili mücadelenin sadece 36sını kazandı. Topa sahip olma üstünlüğü verdi. Çaykur Rizeli oyuncular 6 Fenerbahçeli oyuncunun arasına girip pozisyonlar buldu. 4 gollü galibiyet önemli ama bu farkın sebebi Rizenin risk almasıdır. Fenerbahçenin bu eksileri görmesi lazım. dedi | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi