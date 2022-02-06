F.Bahçe'ye şok eleştiri! "Günü kurtarma işleri" /06.02.2022

Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehire karşı 1-0 kaybetti. Sezonu kötü geçiren Fenerbahçeyi A Spor yorumcusu Ergin Aslan değerlendirdi. Aslan, Phillip Cocudan takımı devralan hocaya dönelim. Ersun Yanaldan devralan yardımcılar... Bu sezon da Vitor Pereiradan takımı devralan İsmail Kartal. Şu devralan hocaların planlı bir şekilde gelecek sezona devam edip etmeyecekleri belli değil. Buradan iyi bir iş çıkmaz. Hep günü kurtarma işleri bunlar. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi