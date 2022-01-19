F.Bahçe'ye şok sözler! "Altay'a karşı favori ama..." /19.01.2022

Sezonu istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe, Süper Ligin 21. haftasında Altayı konuk edecek. Son 13 lig maçında 3 galibiyet alabilen sarı lacivertli ekip Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altayı yenerek çıkışa geçmek istiyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçeyi sert sözlerle eleştirdi. Korkmaz, Fenerbahçe favori ama Altay kötü olduğu için. Fenerbahçenin müthiş kadrosundan ötürü değil favori olması. Altay kötü bir dönemden geçiyor. Altay için bile bir sıçrama tahtası olabilir bu maç. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi