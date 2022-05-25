F.Bahçe'ye Talisca örneği! /25.05.2022

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesusu getirmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile her konuda anlaşmak üzere. Jesus ile yeni bir yapılanmaya giderek farklı bir proje ortaya çıkarmak isteyen sarı lacivertli ekip başarılı hoca ile gelecek hafta imza atmak istiyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe için Anderson Talisca örneği verdi. Uzundurukan, Jorge Jesus, Bahiadan aldığı Talisca gibi oyuncular da getirebilir. Çine gittiğinde 29 milyon euro, Beşiktaşa kiralandığında 4 milyon euro kazanmıştı Benfica. Fenerbahçeye de böyle isimler getirecek. Jorge Jesus projedir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi