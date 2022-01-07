F.Bahçe'ye yeni rota! "Şampiyonluktan koptu ama..." /07.01.2022

Süper Ligde şampiyonluk yarışından uzak Fenerbahçe, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupasında yoluna devam ediyor. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, sarı lacivertli ekibin yeni rotasını belirlemesi gerektiğini söyledi. Aslan, En büyük problemlerden birisi sezon başında şampiyonluk yarışından geriye düştüğünüzde oluyor. Yarıştan kopan takım gelecek sezona geçiyor. Aksine bu sezon bitmedi. Fenerbahçenin Konyaspor ile arasında çok fark yok. Ziraat Türkiye Kupası var. Ayrıca UEFA Konferans Ligi var. Başkan Ali Koç ve yönetiminin motivasyon oluşturup rotayı çizmesi gerekiyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi