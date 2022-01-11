F.Bahçe'yi değiştirecek ismi açıkladı! "Beraber çalışırlarsa..." /11.01.2022

Fenerbahçede teknik direktör arayışı sürüyor. Kötü gidişatı uzun zamandan beri durduramayan sarı lacivertli kulübü A Spor yorumcusu Ahmet Akcan eleştirdi. Akcan sadece teknik direktör değil, futbol aklının da eksik olduğunu açıkladı. Akcan, Fenerbahçeyi teknik direktörsüz bırakan yönetimdir. Fenerbahçede eksik olarak gördüğüm konu futbol aklı. 4 senedir kim futbol aklı? Hayatımda yapmadığım bir iş yağacağım. Bir isim önereceğim. Fenerbahçe, Önder Özeni futbol aklı olarak alsın. Şu anda her şeyiyle futbol aklı olabilecek birisi. Teknik direktör olmasa bile Zeki Murat Göle ikisi beraber çalışırlarsa Fenerbahçede ilerleme olur. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi