Fenerbahçe Belçika'ya 5 eksikle gitti! /03.11.2021

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Belçikada Royal Antwerp karşısına çıkacak. D Grubunda mücadele eden sarı lacivertli ekibin 2 puanı bululuyor. İlk galibiyetini almak isteyen temsilcimizde 5 eksik bulunuyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, eksik oyuncuların son durumunu anlatı. Kul, Mesut Özil, Kayserispor maçıyla dönecek. Serdar Aziz, Kayseride olmayabilir ancak Galatasaray derbisinde forma giyebilir. Altay, Gustavo ve Valencianın sakatlıkları daha uzun sürecek. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi