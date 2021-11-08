FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! /08.11.2021

Süper Ligde kötü gidişatına devam eden Fenerbahçede yönetim istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. Son 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı lacivertlilerin tribünlerinden Azizi Yıldırım tezahüratları yapıldı. Usta yorumcu Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçede taraftar yönetim istifa çağrısı dışında Aziz Yıldırım göreve tezahüratı da yaptı. Bu sesler daha da yükselecektir. Bunlar tesadüf değil, bir hazırlık var belli ki. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi