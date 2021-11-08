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7/24 Dinle ASpor FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! /08.11.2021
FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! /08.11.2021

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! /08.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! /08.11.2021

ASpor 00:29
02

Pereira'ya sert sözler! Belözoğlu olsa..." /08.11.2021

ASpor 00:45
03

FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Pereira'nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı? /08.11.2021

ASpor 02:01
04

F.Bahçe için flaş Pereira sözleri! "Sürecin uzamasına izin vermemelisiniz" /08.11.2021

ASpor 00:55
05

Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" /08.11.2021

ASpor 01:27
06

Fatih Terim: Bazı kayıpları hak ediyoruz /08.11.2021

ASpor 05:07
07

Vitor Pereira'dan istifa sözleri! /07.11.2021

ASpor 19:32
08

F.Bahçe'nin penaltısı tekrarlanmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! /07.11.2021

ASpor 02:30
09

Fenerbahçe taraftarından büyük tepki! "Yönetim istifa" /07.11.2021

ASpor 02:33

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