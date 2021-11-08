FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Pereira'nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı? /08.11.2021

Fenerbahçede Pereiranın geleceği şekilleniyor. Son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen sarı lacivertli ekipte Pereiranın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Pereiranın geleceğini açıkladı. Kul, Maçtan sonra Pereira ile ilgili bazı haberler çıktı ama ayrılması söz konusu değil. Yönetimin gündeminde böyle bir durum yok. Bu psikolojiden çıkmanın yolları aranıyor ancak Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Vitor Pereira ile çıkacak gibi duruyor. Yönetim Samandıraya yoğun bir markaj uygulayacak. Futbolcularla yakından ilgilenecek. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi